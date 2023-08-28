В ЕС допустили присутствие своих военных на Украине после окончания спецоперации

Собеседник издания допустил, что обучение украинских военнослужащих продолжится после завершения двухлетнего периода, а впоследствии даже расширено.

Он также пояснил, что европейские солдаты должны будут помочь украинским военным в разминировании территории, а также в наращивании потенциала ВСУ и боевой техники.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз могут сократить военную помощь Украине из-за недостаточного количества боеприпасов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

