В ЕС допустили присутствие своих военных на Украине после окончания спецоперации

Военнослужащие из стран ЕС могут заняться обучением солдат ВСУ после окончания российско-украинского конфликта. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на главу Военного комитета Евросоюза генерала Роберта Бригера.

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Собеседник издания допустил, что обучение украинских военнослужащих продолжится после завершения двухлетнего периода, а впоследствии даже расширено.

Он также пояснил, что европейские солдаты должны будут помочь украинским военным в разминировании территории, а также в наращивании потенциала ВСУ и боевой техники.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз могут сократить военную помощь Украине из-за недостаточного количества боеприпасов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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