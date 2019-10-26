В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстрелах с Украины

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила об обстрелах пригорода Донецка, в результате которых пострадал мирный житель. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, обстрел украинские силовики произвели из минометов калибром 82 миллиметра по селению Минеральное под Донецком.

Отмечается, что при обстрелах также был поврежден частный дом. Накануне в четверг в ЛНР сообщили о двух раненых сотрудниках лесоохотничьего предприятия в результате стрельбы со стороны Украины.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН высказал предположение, что украинский военачальник «выполняет чье-то задание» по подрыву планов президента Украины.

