В Дании выявили более 200 случаев передачи коронавируса от норок человеку

В Дании зафиксировали 214 случаев передачи коронавируса от норок людям, сообщает государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Согласно данным, которые 6 ноября были опубликованы на сайте ведомства, варианты вируса норок были обнаружены у 214 человек из 5 102 образцов, которые были проанализированы в период с 8 июня по 18 октября, когда среди норок была зафиксирована вспышка SARS-CoV-2.