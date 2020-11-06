В Дании выявили более 200 случаев передачи коронавируса от норок человеку
В Дании зафиксировали 214 случаев передачи коронавируса от норок людям, сообщает государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Согласно данным, которые 6 ноября были опубликованы на сайте ведомства, варианты вируса норок были обнаружены у 214 человек из 5 102 образцов, которые были проанализированы в период с 8 июня по 18 октября, когда среди норок была зафиксирована вспышка SARS-CoV-2.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что после обнаружения новых случаев мутировавшего вируса COVID-19 было принято решение уничтожить норок на всех зверофермах страны. По ее словам, новая форма вируса снижает способность к образованию антител и создает проблемы для изобретения вакцины от коронавируса.
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