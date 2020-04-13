В Черногории начался трансфер россиян, вылетающих на родину

В Черногории начались сбор и доставка в аэропорт Подгорицы российских граждан для их последующей отправки на родину. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в посольство РФ. Ожидается, что самолет с нашими соотечественниками на борту должен вылететь из Подгорицы в Москву в 16.30 по московскому времени.

Точное число пассажиров, вылетающих в РФ, будет известно после окончания регистрации, подчёркивает Газета.ру.

Напомним, по данным посольства, в период с 18 по 21 марта из Черногории семью авиарейсами на родину были возвращены 1344 россиянина из около 1,8 тысячи оставшихся в стране.