В Черногории начался трансфер россиян, вылетающих на родину
В Черногории начались сбор и доставка в аэропорт Подгорицы российских граждан для их последующей отправки на родину. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в посольство РФ. Ожидается, что самолет с нашими соотечественниками на борту должен вылететь из Подгорицы в Москву в 16.30 по московскому времени.
Точное число пассажиров, вылетающих в РФ, будет известно после окончания регистрации, подчёркивает Газета.ру.
Напомним, по данным посольства, в период с 18 по 21 марта из Черногории семью авиарейсами на родину были возвращены 1344 россиянина из около 1,8 тысячи оставшихся в стране.
Накануне, 12 апреля НСН писала, что Россия самолетом доставила в Хабаровск жителей ДФО, которые оставались до этого времени в Сеуле из-за ограничений в связи с угрозой пандемии коронавируса COVID-19. Почти 100 человек доставил борт авиакомпании «Аврора», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
В Хабаровск прилетели 90 взрослых и пятеро детей, уточняет ТАСС.
Все россияне, прилетевшие из Сеула, пройдут двухнедельный карантин или останутся на домашнюю самоизоляцию.
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