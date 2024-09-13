В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в районе города Пршибрам в Чехии. Об этом пишет портал IrozhlasCо ссылкой на министра сельского хозяйства страны Марека Выборного.
Заболевание выявили у куриц и домашних гусей на ферме в деревне Мартинице. Было принято решение о забое птиц — 700 гусей и 300 куриц.
По данным IrozhlasCо, власти принимают меры, чтобы пресечь распространение болезни. При этом риск переноса птичьего гриппа на человека оценивают как очень низкий.
Ранее в Мексике впервые произошло заражение человека птичьим гриппом, пациент умер от осложнений заболевания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс предложил ставить на учет электросамокаты и электровелосипеды
- Маск: Starship сможет спасти жизнь от вымирания на Земле
- Истребители ВВС ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов
- В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
- Вучич: Сербия попросит миссию НАТО о введении войск в Косово
- Папа Римский: Трамп и Харрис «против жизни»
- В Госдепе заявили, что США не намерены направлять войска на Украину
- На Кубе пройдет Неделя мосфильмовского кино
- В FIDE отменили решение о лишении членства Федерации шахмат РФ
- Минфин США ввел санкции в отношении МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru