В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Заболевание выявили у куриц и домашних гусей на ферме в деревне Мартинице. Было принято решение о забое птиц — 700 гусей и 300 куриц.

По данным IrozhlasCо, власти принимают меры, чтобы пресечь распространение болезни. При этом риск переноса птичьего гриппа на человека оценивают как очень низкий.

Ранее в Мексике впервые произошло заражение человека птичьим гриппом, пациент умер от осложнений заболевания.

