Президент Чехии одобрил проект о компенсации за взрывы во Врбетице
Президент Чехии поддержал проект о компенсации за взрывы во Врбетице. Он предусматривает выплату пострадавшим из-за инцидента населённым пунктам и их жителям в размере около 660 млн крон (примерно 26 млн евро), сообщил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек. По его мнению, Прага будет добиваться выплаты от настоящих виновников взрывов. Скоро документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента республики.
28 июня Прага потребовала от России компенсации ущерба на сумму 25,5 млн евро в связи со взрывами на складах во Врбетице.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию со взрывами во Врбетице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru