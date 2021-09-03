МИД Чехии: отношения с РФ находятся на «точке замерзания»
Российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице "находятся на точке замерзания". Такое заявление сделал глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью газете Mlada fronta DNES.
"После врбетицкой размолвки наши отношения с РФ находятся на точке замерзания", - заявил министр. При этом он напомнил, что Россия является "столь значимой" страной, что прерывать с ней отношения полностью нельзя. Глава МИД предложил отказаться от "преувеличенных эмоций".
По его словам, отказ от работы с Россией, на чем настаивает часть политических элит Чехии, стал бы "недальновидным шагом". Он отметил, что вопрос закрытия посольства не рассматривается в правительстве.
Кулганек поддержал действия чешского руководства в связи с инцидентом во Врбетице, однако отметил, что политическая конъюнктура минимально влияет на экономические культурные связи с Россией. Министр подчеркнул, что Россия остается важным партнером Чехии и поставщиком энергетического сырья.
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