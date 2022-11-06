Шольц назвал черту, которую нельзя переходить

«Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить», — заявил Шольц.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск использования Россией ядерного оружия на Украине является небольшим. Однако, Альянс серьезно относится к такой возможности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

