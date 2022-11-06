Шольц назвал черту, которую нельзя переходить

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления на съезде Социал-демократической партии призвал не допустить использования ядерного оружия на Украине.

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«Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить», — заявил Шольц.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск использования Россией ядерного оружия на Украине является небольшим. Однако, Альянс серьезно относится к такой возможности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеГерманияШольц
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