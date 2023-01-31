В Британии рассказали об обучении 50 тысяч украинских военных
Британские власти обучили 10 тысяч военнослужащих ВСУ и намерены провести обучение еще 40 тысяч украинских военных в текущем году. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники с Даунинг-стрит.
По словам главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, страна продолжает играть важную роль в обучении и оснащении ВСУ. Представитель министра обороны заявил об обещании Уоллеса помочь украинцам получить максимальную пользу от поставляемого вооружения.
Ранее бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт заявил о необходимости создания коалиции из стран НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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