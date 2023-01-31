В Британии рассказали об обучении 50 тысяч украинских военных

По словам главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, страна продолжает играть важную роль в обучении и оснащении ВСУ. Представитель министра обороны заявил об обещании Уоллеса помочь украинцам получить максимальную пользу от поставляемого вооружения.

Ранее бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт заявил о необходимости создания коалиции из стран НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

