В Британии рассказали об обучении 50 тысяч украинских военных

Британские власти обучили 10 тысяч военнослужащих ВСУ и намерены провести обучение еще 40 тысяч украинских военных в текущем году. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники с Даунинг-стрит.

Экс-замглавы Минобороны Британии призвал отправить войска НАТО на Украину

По словам главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, страна продолжает играть важную роль в обучении и оснащении ВСУ. Представитель министра обороны заявил об обещании Уоллеса помочь украинцам получить максимальную пользу от поставляемого вооружения.

Ранее бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт заявил о необходимости создания коалиции из стран НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбучениеВСУУкраинаВеликобритания
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