В Британии призвали прояснить ситуацию со Storm Shadow

По его словам, премьер должен выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России этими ракетами. «Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему такой шаг был сделан без какого-либо одобрения со стороны парламента», — написал политик.

Ранее представитель Стармера отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что британские дальнобойные ракеты Storm Shadow якобы были впервые использованы Украиной для удара вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

