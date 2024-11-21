В Британии призвали прояснить ситуацию со Storm Shadow
Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин призвал в соцсети X главу правительства Великобритании Кира Стармера прояснить ситуацию с ракетами Storm Shadow.
По его словам, премьер должен выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России этими ракетами. «Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему такой шаг был сделан без какого-либо одобрения со стороны парламента», — написал политик.
Ранее представитель Стармера отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что британские дальнобойные ракеты Storm Shadow якобы были впервые использованы Украиной для удара вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Британии призвали прояснить ситуацию со Storm Shadow
- Зеленский заверил, что стране не угрожает «особая опасность»
- Появилось видео предполагаемого момента удара Storm Shadow под Курском
- World Aquatics допустила россиян и белорусов к состязаниям
- Россия начала использовать замороженные активы иностранных инвесторов
- Эстония согласилась предоставить Украине военную помощь на сумму 0,25% от ВВП
- Возгорание на подстанции в Махачкале оставит часть города без света до четверга
- США объяснили решение о поставках противопехотных мин на Украину наступлением РФ
- В Белгородской области женщина пострадала из-за удара дрона по дороге
- ОНТ сообщил о подготовке захвата страны с территории Польши, Литвы и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru