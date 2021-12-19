В Британии обвиняют российских хакеров в сливе данных полиции

По данным издания, «конфиденциальная информация, которой располагает британская полиция, была украдена российскими хакерами из-за досадного нарушения безопасности».

«Банда киберпреступников Clop опубликовала часть материалов, похищенных у IT-фирмы, которая обрабатывает доступ к компьютерной системе полиции (PNC), в так называемой "теневой сети" с угрозой дальнейшего распространения», - отмечают журналисты.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на экспертов по кибербезопасности объявил, что некие «российские хакеры» попытались атаковать правительственные сети США и Европы и создали серьезную угрозу для этих систем.

