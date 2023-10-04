В Берлине прошел марш протеста против поддержки Киева

В Берлине состоялся протестный марш против поставок оружия Киеву, сообщает РИА Новости.

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В нем приняли участие четыре тысячи человек.

Также местные жители требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов. Они считают, что правительство совершило ряд ошибок в энергетической политике. Протестующие выступили за дипломатическое решение конфликта на Украине и возобновление дружеских отношений с Москвой.

Марш анонсировали близкие к правой партии «Альтернатива для Германии» активисты, а также представители движения Querdenker, которое ранее выступало против государственных мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Генассамблее ООН резко высказался о президенте России Владимире Путине, обвинив российского лидера в стремлении «захватить Украину», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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