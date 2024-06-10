В Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали бомбы

Информация была получена из Telegram-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). В Комитете госбезопасности страны отреагировали на поступившие сведения, после чего школьники были задержаны.

Один из несовершеннолетних рассказал о большом количестве проукраинских постов в данных Telegram-каналах, в которых содержатся призывы к ненависти к России и восхваления Запада.

Ранее стало известно, что ФСБ борется с волной терактов в России и новых регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

