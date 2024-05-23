Главой Генштаба Белоруссии назначили первого замгоссекретаря Совбеза Муравейко

Первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко назначен главой Генерального штаба республики. Решение принял президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Одновременно генерал-майор Муравейко получил полномочия первого заместителя министра обороны Белоруссии.

При назначении Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы министр обороны и глава Генштаба сработались. Как отметил президент, между ними «очень тонкая грань».

«У нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в министерстве... Тем не менее, начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность», — указал Лукашенко, уточнив, что глава ГШ занимается планированием и реализацией военных мероприятий, «тем, чем живут войска».

Прежний начальник Генштаба белорусских Вооруженных сил Виктор Гулевич был освобожден от должности 10 мая и уволен в запас по возрасту, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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