В Барселоне вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса
Правительство Каталонии (Испания) приняло решение ужесточить ограничительные меры в Барселоне из-за коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.
В частности, будут закрыты ночные клубы, спортзалы и культурные учреждения. Принято решение об ограничении числа посетителей мест общественного питания. Власти также призвали жителей региона по возможности оставаться дома.
По данным агентства, режим ограничений будет действовать 2 недели. Отмечается, что за прошедшие сутки в Каталонии было обнаружено более 1,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Большинство заразившихся находятся в Барселоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru