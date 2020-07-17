В Барселоне вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса

Правительство Каталонии (Испания) приняло решение ужесточить ограничительные меры в Барселоне из-за коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.

Минздрав за то, чтобы возобновить полеты за рубеж

В частности, будут закрыты ночные клубы, спортзалы и культурные учреждения. Принято решение об ограничении числа посетителей мест общественного питания. Власти также призвали жителей региона по возможности оставаться дома.

По данным агентства, режим ограничений будет действовать 2 недели. Отмечается, что за прошедшие сутки в Каталонии было обнаружено более 1,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Большинство заразившихся находятся в Барселоне.


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