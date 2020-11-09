В Азербайджане заявили об отступлении армянских военных в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Армении понесли потери и отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.

Боевые операции продолжались в Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронт. Днем 8 ноября и в ночь на 9 ноября ВС Азербайджана нанесли огневой удар по позициям армии Армении.

Сообщается, что при обстреле армянская армия начала отступление. Минобороны Азербайджана утверждает, что за сутки уничтожило за сутки «большое количество живой силы», один танк Т-72, пушку-гаубицу Д30, грузовик с боеприпасами и минометный расчет.

В Ереване эту информацию пока не прокомментировали.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о человечеких потерях армянских военных в зоне карабахского конфликта.

Минобороны Азербайджана сообщило потерях армянских военных в Карабахе

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Сейчас ВС Азербайджана сражается за стратегически важный город Шуши. Армия Армении несет значительные потери.

Падение Шуши. Армия НКР в окружении?

Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в зоне прикосновения. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщали об обстрелах населенных пунктов и мирного населения. Баку и Ереван подписали уже несколько соглашений о прекращении огня, но военные действия продолжаются.

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ФОТО: Telegram-канал WarGonzo
ТЕГИ:ОбстрелАзербайджанАрменияНагорный Карабах
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