Минобороны Азербайджана сообщило потерях армянских военных в Карабахе

Удары 120-мм минометных батарей привели к большим потерям убитыми и ранеными среди личного состава подразделений 3-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении.

«Артиллерийские удары наносятся также по позициям вражеских подразделений, расположенных вокруг пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района», - сказано в официальном релизе.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирные населённые пункты. Несмотря на несколько соглашений Еревана и Баку о прекращении огня, боестолкновения на спорной территории продолжаются.

