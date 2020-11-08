Минобороны Азербайджана сообщило потерях армянских военных в Карабахе

Большие потери несет армянская сторона на Ходжавендском направлении фронта в зоне боевых действий в Карабахе, сообщает минобороны Азербайджана.

«В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской армией на Ходжавендском направлении фронта, противнику нанесены тяжелые удары. 2-й и 4-й батальоны 2-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении понесли потери в личном составе и военной технике. Имеются нехватки в боевом обеспечении и оснащении полка вооружением и боеприпасами», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

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Удары 120-мм минометных батарей привели к большим потерям убитыми и ранеными среди личного состава подразделений 3-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении.

«Артиллерийские удары наносятся также по позициям вражеских подразделений, расположенных вокруг пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района», - сказано в официальном релизе.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирные населённые пункты. Несмотря на несколько соглашений Еревана и Баку о прекращении огня, боестолкновения на спорной территории продолжаются.

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Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:АрменияАзербайджанВойнаНагорный Карабах
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