В администрации США ответили на претензии к возрасту Байдена
Претензии к возрасту американского лидера Джо Байдена высказывались и в период предвыборной кампании 2020 года, но он исполняет задачи, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач», — заявила она.
Жан-Пьер указала, что республиканцы задач во благо граждан США задач не исполняют.
Президент США Джо Байден не может не участвовать в президентской гонке, поскольку своим отказом от участия в выборах он распишется в неспособности управлять США. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru