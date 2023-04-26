«Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач», — заявила она.

Жан-Пьер указала, что республиканцы задач во благо граждан США задач не исполняют.

Президент США Джо Байден не может не участвовать в президентской гонке, поскольку своим отказом от участия в выборах он распишется в неспособности управлять США. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

