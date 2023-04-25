Медведев назвал Байдена «отчаянным дедом»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Джо Байдена «отчаянным дедом». Так он прокомментировал намерения политика участвовать в выборах президента США в 2024 году.
«Байден-таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН выразил мнение, что Джо Байден не может не участвовать в президентской гонке, поскольку своим отказом от участия в выборах он распишется в неспособности управлять страной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru