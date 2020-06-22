Южная Корея столкнулась со второй волной коронавируса

Руководитель организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Ген сообщил, что в столице республики Сеуле и его окрестностях началась вторая волна вспышки коронавируса.

Коронавирус стал сильнее: Вторая волна неизбежна

Как отметил глава ведомства, они ожидали, что вторая волна накроет страну только осенью. При этом Чон Ын Ген выразил опасение, что инфекция будет и дальше распространяться среди людей из-за возвращения к привычному образу жизни.

В KCDC предупредили, что если обстановка продолжит ухудшаться, в Сеуле снова может быть введен режим соблюдения мер социальной дистанции, сообщает Газета.ру.

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, что США готовятся ко второй волне коронавируса в стране. По оценке экспертов, новая вспышка может произойти осенью этого года, передает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
ТЕГИ:КоронавирусЮжная Корея
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры