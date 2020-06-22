Южная Корея столкнулась со второй волной коронавируса

Как отметил глава ведомства, они ожидали, что вторая волна накроет страну только осенью. При этом Чон Ын Ген выразил опасение, что инфекция будет и дальше распространяться среди людей из-за возвращения к привычному образу жизни.



В KCDC предупредили, что если обстановка продолжит ухудшаться, в Сеуле снова может быть введен режим соблюдения мер социальной дистанции, сообщает Газета.ру.



Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, что США готовятся ко второй волне коронавируса в стране. По оценке экспертов, новая вспышка может произойти осенью этого года, передает «Свободная пресса».

