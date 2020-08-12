Беспорядки в Минске оценили почти в 15 млн рублей
Ущерб от беспорядков в Минске, по предварительным данным, оценивается более чем в 500 тысяч белорусских рублей, пишет БелТА со ссылкой на сообщение начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя в эфире «Беларусь 1». По актуальному курсу, это почти 15 млн российских рублей.
Он рассказал о повреждённых остановках, светофорах, дорожных знаках, плиточном покрытии и даже мусорных контейнерах, озвучивая сумму ущерба.
«По предварительным подсчетам, это более 500 тысяч. За эти деньги можно было бы приобрести в больницы 9 аппаратов ИВЛ», - сказал Лебедь и добавил, что в настоящее время все коммунальные службы Минска принимают меры по восстановлению порядка в городе.
Также, в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщили, что протестующие уничтожили сотни зеленых композиций, клумб, перевернули кадки с деревьями и поломали контейнеры с цветочницами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru