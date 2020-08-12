Беспорядки в Минске оценили почти в 15 млн рублей

Он рассказал о повреждённых остановках, светофорах, дорожных знаках, плиточном покрытии и даже мусорных контейнерах, озвучивая сумму ущерба.

«По предварительным подсчетам, это более 500 тысяч. За эти деньги можно было бы приобрести в больницы 9 аппаратов ИВЛ», - сказал Лебедь и добавил, что в настоящее время все коммунальные службы Минска принимают меры по восстановлению порядка в городе.

Также, в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщили, что протестующие уничтожили сотни зеленых композиций, клумб, перевернули кадки с деревьями и поломали контейнеры с цветочницами.

