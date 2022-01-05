СМИ: Европа может остаться без газа через два месяца

Как отмечает агентство, на ситуацию влияют снижение собственной добычи газа и отсутствие дополнительных поставок. Кроме того, одна из причин дефицита — упадок выработки энергоресурсов на фоне нестабильности солнечной и ветроэнергетики, пишет РИА ФАН.

«Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — говорится в материале.

По словам вице-президента консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо, непонятно, как достичь нужного уровня запасов топлива в европейских хранилищах без дополнительных поставок из России по газопроводу «Северный поток-2» или действующим магистралям.

