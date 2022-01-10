Поставки российского газа в Европу сократились почти вдвое из-за потепления
Компания «Газпром» в новогодние праздники почти вдвое сократила поставки газа в Европу через Украину. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на словацкого газотранспортного оператора Eustream.
По данным компании, среднесуточный объем поставок 1–9 января уменьшился до 54 млн кубометров, что на 55% ниже показателей последней декады декабря прошлого года. Eustream уточняет, что в новогодние праздники в 2021 году объем поставок был почти на 50% больше.
Кроме того, на треть сократилась прокачка топлива через газопровод «Турецкий поток», транзит газа по «Ямалу-Европе» приостановлен, отмечает «Свободная пресса».
Представители газового рынка считают, что основная причина обрушения поставок топлива — потепление, из-за которого резко сократился отбор газа из европейских хранилищ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+16 246 / сут.
Умерли
316 тыс.+763 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+20 751 / сут.
- СМИ: Автомобили в России подорожали на 3% с начала года
- ВТБ повысит ставки по ипотеке до 10,3%
- Поставки российского газа в Европу сократились почти вдвое из-за потепления
- Около полутора тысяч россиян вывезли из Казахстана военными самолетами
- Почти 8 тысяч человек задержали в Казахстане в связи с беспорядками
- В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после новогодних выходных
- Первый рейс «Аэрофлота» прибыл в Нур-Султан
- Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения
- В Забайкалье ввели QR-коды для посещения ТЦ и магазинов
- В МИД ФРГ заявили о несоответствии «Северного потока-2» требованиям ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru