Поставки российского газа в Европу сократились почти вдвое из-за потепления

По данным компании, среднесуточный объем поставок 1–9 января уменьшился до 54 млн кубометров, что на 55% ниже показателей последней декады декабря прошлого года. Eustream уточняет, что в новогодние праздники в 2021 году объем поставок был почти на 50% больше.

Кроме того, на треть сократилась прокачка топлива через газопровод «Турецкий поток», транзит газа по «Ямалу-Европе» приостановлен, отмечает «Свободная пресса».

Представители газового рынка считают, что основная причина обрушения поставок топлива — потепление, из-за которого резко сократился отбор газа из европейских хранилищ.

