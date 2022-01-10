Поставки российского газа в Европу сократились почти вдвое из-за потепления

Компания «Газпром» в новогодние праздники почти вдвое сократила поставки газа в Европу через Украину. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на словацкого газотранспортного оператора Eustream.

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По данным компании, среднесуточный объем поставок 1–9 января уменьшился до 54 млн кубометров, что на 55% ниже показателей последней декады декабря прошлого года. Eustream уточняет, что в новогодние праздники в 2021 году объем поставок был почти на 50% больше.

Кроме того, на треть сократилась прокачка топлива через газопровод «Турецкий поток», транзит газа по «Ямалу-Европе» приостановлен, отмечает «Свободная пресса».

Представители газового рынка считают, что основная причина обрушения поставок топлива — потепление, из-за которого резко сократился отбор газа из европейских хранилищ.

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ФОТО: РИА Новости
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