Советник Уолтц: Журналисты делают себе имя на лжи о Трампе
Советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, говоря о скандале с чатом с высокопоставленными чиновниками, куда добавили журналиста, заявил, что репортеры делают себе имя на лжи о президенте США Дональде Трампе.
По его словам, много представителей СМИ, «которые сделали себе имя на лжи об этом президенте». Уолтц отметил во время общения с прессой, что уполномоченные структуры изучают, как журналист попал в чат с чиновниками.
Тем временем, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на слушаниях в сенате США, что состоял в групповом чате в мессенджере Signal, переписка из которого ранее была опубликована в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru