Советник Уолтц: Журналисты делают себе имя на лжи о Трампе

По его словам, много представителей СМИ, «которые сделали себе имя на лжи об этом президенте». Уолтц отметил во время общения с прессой, что уполномоченные структуры изучают, как журналист попал в чат с чиновниками.

Тем временем, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на слушаниях в сенате США, что состоял в групповом чате в мессенджере Signal, переписка из которого ранее была опубликована в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

