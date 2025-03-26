Советник Уолтц: Журналисты делают себе имя на лжи о Трампе

Советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, говоря о скандале с чатом с высокопоставленными чиновниками, куда добавили журналиста, заявил, что репортеры делают себе имя на лжи о президенте США Дональде Трампе.

СМИ: В Белом доме обсуждают отставку Уолтца после скандала с закрытым чатом

По его словам, много представителей СМИ, «которые сделали себе имя на лжи об этом президенте». Уолтц отметил во время общения с прессой, что уполномоченные структуры изучают, как журналист попал в чат с чиновниками.

Тем временем, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на слушаниях в сенате США, что состоял в групповом чате в мессенджере Signal, переписка из которого ранее была опубликована в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: picture alliance / ТАСС
ТЕГИ:ЖурналистыСША

Горячие новости

Все новости

партнеры