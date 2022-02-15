Канада передаст Украине летальное оружие и даст кредит на $392,5 млн

Как сообщил журналистам глава канадского правительства, Оттава также выделит Киеву кредит до 500 млн канадских долларов ($392,5 млн), отмечает Газета.ру.

«Сегодня мы объявляем, что Канада предоставит кредит в размере до 500 млн долларов правительству Украины», — цитирует Трюдо ТАСС.

В Минобороны Канады уточнили, что Украина получит летальное оружие и различные средства поддержки: пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и ружья, 1,5 млн патронов, различные сопутствующие средства, пишет RT.

