Канада передаст Украине летальное оружие и даст кредит на $392,5 млн
Канада предоставит Украине летальное вооружение на сумму $6,1 млн, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Как сообщил журналистам глава канадского правительства, Оттава также выделит Киеву кредит до 500 млн канадских долларов ($392,5 млн), отмечает Газета.ру.
«Сегодня мы объявляем, что Канада предоставит кредит в размере до 500 млн долларов правительству Украины», — цитирует Трюдо ТАСС.
В Минобороны Канады уточнили, что Украина получит летальное оружие и различные средства поддержки: пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и ружья, 1,5 млн патронов, различные сопутствующие средства, пишет RT.
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