Удерживаемые в Ливии россияне отпущены домой
Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии более полутора лет назад, освобождены и направляются домой.
Об этом сообщил глава «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич, сотрудниками которого россияне являются, передает «Интерфакс».
Шугалей и Суэйфан задержаны в Ливии в мае 2019 года. Правоохранительные органы страны утверждали, что россияне пытались повлиять на предстоящие выборы. Российская стороны эту утверждения опровергала.
Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщил о намерении России полностью возобновить двусторонние отношения с Ливией.
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