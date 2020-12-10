Удерживаемые в Ливии россияне отпущены домой

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии более полутора лет назад, освобождены и направляются домой.

Об этом сообщил глава «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич, сотрудниками которого россияне являются, передает «Интерфакс».