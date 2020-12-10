Удерживаемые в Ливии россияне отпущены домой

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии более полутора лет назад, освобождены и направляются домой.

Об этом сообщил глава «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич, сотрудниками которого россияне являются, передает «Интерфакс».

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Шугалей и Суэйфан задержаны в Ливии в мае 2019 года. Правоохранительные органы страны утверждали, что россияне пытались повлиять на предстоящие выборы. Российская стороны эту утверждения опровергала.

Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщил о намерении России полностью возобновить двусторонние отношения с Ливией.

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Фото: twitter.com/Kenan23756189
ТЕГИ:Ливия
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