Лавров высказался об отношениях России и Ливии

Глава МИД Сергей Лавров сообщил о намерении России полностью возобновить двусторонние отношения с Ливией. Соответствующее заявление министр сделал в ходе прошедшей в Москве встречи со спикером Палаты представителей Ливии Акилой Салехом . Заявление Лаврова опубликовано на сайте МИД РФ.

Он отметил, что с момента последней встречи со спикером, перезапуск политического процесса между странами начал набирать темп. Лавров добавил, что Россия готова возобновить отношения по энергетике, транспортной инфраструктуре, а также экономические и инвестиционные проблемы и подчеркнул, что российская сторона ожидает восстановления «постконфликтной жизни» в Ливии.

Ливия освободит россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы

Министр заключил, что Россия также готова к возобновлению других контактов, включая межпарламентские обмены. Он выразил надежду в том, что визит Салеха будет «полезным во всех отношениях» и заявил о готовности всячески этому способствовать.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФЛивияСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры