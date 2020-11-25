Лавров высказался об отношениях России и Ливии

Глава МИД Сергей Лавров сообщил о намерении России полностью возобновить двусторонние отношения с Ливией. Соответствующее заявление министр сделал в ходе прошедшей в Москве встречи со спикером Палаты представителей Ливии Акилой Салехом . Заявление Лаврова опубликовано на сайте МИД РФ.

Он отметил, что с момента последней встречи со спикером, перезапуск политического процесса между странами начал набирать темп. Лавров добавил, что Россия готова возобновить отношения по энергетике, транспортной инфраструктуре, а также экономические и инвестиционные проблемы и подчеркнул, что российская сторона ожидает восстановления «постконфликтной жизни» в Ливии.