Ученые выяснили, что становится причиной формирования зависимости
Калифорнийские ученые провели исследование причин формирования зависимостей у человека, в том числе, к алкоголю и сладостям. Об этом сообщает Дни.ру.
В ходе эксперимента, который проводили на грызунах, были обнаружены нейронный сети, вырабатывающие меланин-концентрирующий гормон. По утверждению ученых, этот гормон и есть причина зависимости.
Отмечается, что ученые по результатам опыта над грызунами планируют изучить связь между системами контроля импульсов и вознаграждением. Как ожидают исследователи, это позволит обновить способы лечения психических расстройств, связанных с зависимостями.
Ранее сообщалось, что ученые французского научного Института Пастера провели исследование, в результате которого обнаружили белок, обеспечивающий защиту от рака.
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