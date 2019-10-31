Ученые выяснили, что становится причиной формирования зависимости

В ходе эксперимента, который проводили на грызунах, были обнаружены нейронный сети, вырабатывающие меланин-концентрирующий гормон. По утверждению ученых, этот гормон и есть причина зависимости.

Отмечается, что ученые по результатам опыта над грызунами планируют изучить связь между системами контроля импульсов и вознаграждением. Как ожидают исследователи, это позволит обновить способы лечения психических расстройств, связанных с зависимостями.

Ранее сообщалось, что ученые французского научного Института Пастера провели исследование, в результате которого обнаружили белок, обеспечивающий защиту от рака.

