ЦАХАЛ заявила о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, израильскими военными были ликвидированы командиры батальонов ХАМАС в наземных боях, пишет RT. Как отметили в ЦАХАЛ, операцию провели в рамках усилий по преследованию палестинских радикалов «в соответствии с разведданными Службы общей безопасности и армейской разведки».

Ранее израильская армия заявила, что полностью окружила город Газа и открыла выход к морю, напоминает Ura.ru.

