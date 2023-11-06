ЦАХАЛ заявила о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС

Ответственный за спецоперации палестинского движения ХАМАС Джамаль Мусса ликвидирован в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В Израиле заявили, что получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, израильскими военными были ликвидированы командиры батальонов ХАМАС в наземных боях, пишет RT. Как отметили в ЦАХАЛ, операцию провели в рамках усилий по преследованию палестинских радикалов «в соответствии с разведданными Службы общей безопасности и армейской разведки».

Ранее израильская армия заявила, что полностью окружила город Газа и открыла выход к морю, напоминает Ura.ru.

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