СМИ: Перед атакой на Израиль ХАМАС разработал планы на основе тысяч фото
Палестинское движение ХАМАС перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года разработало три варианта нападения, сообщает Washington Post.
Для этого было использовано более 17 тысяч фотографий. Речь идет о спутниковых снимках и фотографий израильских городов и пейзажей, сделанных с помощью беспилотников или взятых из социальных сетей.
Планы включают в себя сочетание низкотехнологичных операций, некоторые из которых были использованы, и других, которые кажутся более амбициозными.
Один из планов подразумевал атаку на 70-этажный небоскреб Моше Авив, а также на комплекс Азриэли Центр, который состоит из трех небоскребов, торгового центра, кинотеатра и железнодорожной станции. Рядом с ними располагается штаб-квартира Армии обороны Израиля.
Ранее США ввели санкции против компаний, которые якобы финансируют ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru