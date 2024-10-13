СМИ: Перед атакой на Израиль ХАМАС разработал планы на основе тысяч фото

Палестинское движение ХАМАС перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года разработало три варианта нападения, сообщает Washington Post.

ХАМАС ударило ракетами по Тель-Авиву и другим городам Израиля

Для этого было использовано более 17 тысяч фотографий. Речь идет о спутниковых снимках и фотографий израильских городов и пейзажей, сделанных с помощью беспилотников или взятых из социальных сетей.

Планы включают в себя сочетание низкотехнологичных операций, некоторые из которых были использованы, и других, которые кажутся более амбициозными.

Один из планов подразумевал атаку на 70-этажный небоскреб Моше Авив, а также на комплекс Азриэли Центр, который состоит из трех небоскребов, торгового центра, кинотеатра и железнодорожной станции. Рядом с ними располагается штаб-квартира Армии обороны Израиля.

Ранее США ввели санкции против компаний, которые якобы финансируют ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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