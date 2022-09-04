Трасс в случае победы пообещала бороться с ценами на электричество
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая борется за кресло премьер-министра страны, заявила, что в случае победы в течение первой недели на посту премьера представит план действия в отношении высоких цен на электричество.
По ее словам, необходимо принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму. Трасс отметила, что готова принимать жесткие решения по восстановлению экономики.
Ранее Трасс заявила о готовности к применению ядерного оружия при необходимости. Она считает это «важной обязанностью премьер-министра».
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