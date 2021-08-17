Талибы пригласили женщин войти в правительство Афганистана

Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), захватившие в выходные власть в Афганистане, пригласили женщин в создаваемое правительство этой страны, сообщает телеканал Al Hadath.

Представители движения уверяют, что не хотят, чтобы женщины в Афганистане чувствовали себя «в позиции жертв», отмечает «Лента.ру».

Ранее в эфире афганского телевидения вновь появились женщины-ведущие. В частности, в одной из программ телеведущая взяла интервью у представителя талибов, пишет «Интерфакс».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», чем захват власти в Афганистане талибами обернется для России.

