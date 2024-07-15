Трамп заявил, что после покушения переписал речь для съезда республиканцев
Экс-президент США Дональд Трамп заявил изданию Washington Examiner, что после покушения полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки.
По его словам, акцент сделан на призыв к единству. Политик указал, что речь, с которой он планировал выступить, «должна была стать просто невероятной» и «одной из самых великолепных речей, посвященная главным образом политике президента Джо Байдена».
В своей новой речи Трамп планирует продемонстрировать, что атака на него полностью изменила предвыборную кампанию. Бывший американский лидер отметил, ему был дан шанс «объединить страну».
Ранее стало известно, что стрелявший в Трампа использовал оружие отца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru