Трамп заявил, что уничтожит новые ядерные объекты Ирана

Глава государства напомнил Тегерану о ранее разрушенных и уничтоженных американскими военно-воздушными силами ядерных объектах.

Трамп отметил, что для того, чтобы снова ввести их в эксплуатацию, потребуются долгие годы.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана могло быть четыре ядерных объекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

