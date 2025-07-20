Трамп заявил, что уничтожит новые ядерные объекты Ирана

США уничтожат новые ядерные объекты Ирана в случае их возведения, сообщил в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

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Глава государства напомнил Тегерану о ранее разрушенных и уничтоженных американскими военно-воздушными силами ядерных объектах.

Трамп отметил, что для того, чтобы снова ввести их в эксплуатацию, потребуются долгие годы.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана могло быть четыре ядерных объекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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