Трамп уверен, что секретная служба знает, кто оставил кокаин в Белом доме
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил в сети Truth Social, что секретная служба США знает, кто ранее оставил кокаин в Белом доме, несмотря на заявления службы о том, не удалось выяснить, как он появился.
Экс-президент усомнился, что несмотря на все камеры и «величайшую криминалистику где-либо в мире», в секретной службе не смогли выяснить, кто оставил наркотик в Белом доме.
Так политик прокомментировал завершение расследования о найденном в американской администрации кокаине.
Ранее Трамп заявил, что наркотик в Белом доме предназначался для Байдена и его сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп уверен, что секретная служба знает, кто оставил кокаин в Белом доме
- Госдеп: США были бы рады в случае продления зерновой сделки
- Пентагон: ЧВК «Вагнер» не принимает участие в боевых действиях на Украине
- В Батуми произошла драка грузин и россиян
- Мощный взрыв произошел в Воронеже
- СМИ: в Курской области произошел взрыв
- В ДТП на Южнобутовской в Москве погиб один человек
- В Самаре тела покойных хранили в холодильнике с надписью «охлажденное мясо»
- Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует
- Замглавы МИД провел с турецкой стороной переговоры по зерновой сделке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru