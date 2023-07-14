Трамп уверен, что секретная служба знает, кто оставил кокаин в Белом доме

Экс-президент усомнился, что несмотря на все камеры и «величайшую криминалистику где-либо в мире», в секретной службе не смогли выяснить, кто оставил наркотик в Белом доме.

Так политик прокомментировал завершение расследования о найденном в американской администрации кокаине.

Ранее Трамп заявил, что наркотик в Белом доме предназначался для Байдена и его сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

