Трамп уверен, что секретная служба знает, кто оставил кокаин в Белом доме

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил в сети Truth Social, что секретная служба США знает, кто ранее оставил кокаин в Белом доме, несмотря на заявления службы о том, не удалось выяснить, как он появился.

СМИ: не получится найти пронесшего кокаин в Белый дом

Экс-президент усомнился, что несмотря на все камеры и «величайшую криминалистику где-либо в мире», в секретной службе не смогли выяснить, кто оставил наркотик в Белом доме.

Так политик прокомментировал завершение расследования о найденном в американской администрации кокаине.

Ранее Трамп заявил, что наркотик в Белом доме предназначался для Байдена и его сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиСШАБелый ДомДональд Трамп

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