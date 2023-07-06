Трамп: Кокаин в Белом доме предназначался для Байдена и его сына
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что найденный в Белом доме кокаин предназначался для американского лидера Джо Байдена и его сына Хантера.
«Кто-то действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, совсем недалеко от Овального кабинета, предназначался для использования кем-то, помимо Хантера и Джо Байдена?», — задался вопросом политик. По его словам, американские журналисты будут утверждать, что было найдено лишь «очень малое» количество и вовсе не кокаина, а аспирина, после чего история сойдет на нет».
Бывший американский лидер призвал власти опубликовать записи с камер наблюдения служб безопасности.
Как стало известно ранее, американские правоохранительные органы не уверены, что им удастся определить, кто пронес в Белый дом кокаин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru