Трамп: Кокаин в Белом доме предназначался для Байдена и его сына

«Кто-то действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, совсем недалеко от Овального кабинета, предназначался для использования кем-то, помимо Хантера и Джо Байдена?», — задался вопросом политик. По его словам, американские журналисты будут утверждать, что было найдено лишь «очень малое» количество и вовсе не кокаина, а аспирина, после чего история сойдет на нет».

Бывший американский лидер призвал власти опубликовать записи с камер наблюдения служб безопасности.

Как стало известно ранее, американские правоохранительные органы не уверены, что им удастся определить, кто пронес в Белый дом кокаин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

