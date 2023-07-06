СМИ: не получится найти пронесшего кокаин в Белый дом
6 июля 202303:02
Американские правоохранительные органы не уверены, что им удастся определить, кто пронес в Белый дом кокаин даже несмотря на наличие записей с камер наблюдения, сообщает Politico со ссылкой на собеседника.
По его словам, наркотик мог не попасть в кадр. По этому найти виновного «будет очень сложно», учитывая высокую проходимость здания.
Как сообщалось ранее, американскому лидеру Джо Байдену докладывают о расследовании, которое началось после того, как в Белом доме нашли кокаин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru