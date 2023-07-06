СМИ: не получится найти пронесшего кокаин в Белый дом

Американские правоохранительные органы не уверены, что им удастся определить, кто пронес в Белый дом кокаин даже несмотря на наличие записей с камер наблюдения, сообщает Politico со ссылкой на собеседника.

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По его словам, наркотик мог не попасть в кадр. По этому найти виновного «будет очень сложно», учитывая высокую проходимость здания.

Как сообщалось ранее, американскому лидеру Джо Байдену докладывают о расследовании, которое началось после того, как в Белом доме нашли кокаин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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