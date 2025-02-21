Трамп: Угроза пошлин заставила БРИКС отказаться от альтернативы доллару

Американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с губернаторами-республиканцами, что страны БРИКС отказались от планов создать альтернативу доллару США в расчетах после угрозы Вашингтона ввести пошлины в 150 процентов и прекратить с ними торговлю.