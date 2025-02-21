Трамп: Угроза пошлин заставила БРИКС отказаться от альтернативы доллару
21 февраля 202506:16
Американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с губернаторами-республиканцами, что страны БРИКС отказались от планов создать альтернативу доллару США в расчетах после угрозы Вашингтона ввести пошлины в 150 процентов и прекратить с ними торговлю.
«И БРИКС просто рассыпался», — сказал президент. Трамп указал, что страны БРИКС хотели создать новую валюту, возможно, использовать китайский юань, но передумали.
Ранее Трамп пригрозил пошлинами в 100% в отношении БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru