Трамп: Угроза пошлин заставила БРИКС отказаться от альтернативы доллару

Американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с губернаторами-республиканцами, что страны БРИКС отказались от планов создать альтернативу доллару США в расчетах после угрозы Вашингтона ввести пошлины в 150 процентов и прекратить с ними торговлю.

В БРИКС опровергли утверждения Трампа о создании единой валюты

«И БРИКС просто рассыпался», — сказал президент. Трамп указал, что страны БРИКС хотели создать новую валюту, возможно, использовать китайский юань, но передумали.

Ранее Трамп пригрозил пошлинами в 100% в отношении БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:ДолларСШАДональд ТрампБрикс

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