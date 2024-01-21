Трамп: США из-за некомпетентности Байдена стали свалкой
21 января 202407:27
Соединенные Штаты Америки превратились в свалку для остального мира, сообщил на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир бывший американский лидер Дональд Трамп.
Он считает, что это произошло из-за некомпетентности нынешнего президента Джо Байдена. Как отметил политик, демократия в США в опасности.
Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru