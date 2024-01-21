Трамп: США из-за некомпетентности Байдена стали свалкой

Соединенные Штаты Америки превратились в свалку для остального мира, сообщил на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир бывший американский лидер Дональд Трамп.

Трамп назвал Байдена худшим президентом после удара по Йемену

Он считает, что это произошло из-за некомпетентности нынешнего президента Джо Байдена. Как отметил политик, демократия в США в опасности.

Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСШАДжо БайденДональд Трамп

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