Трамп: США из-за некомпетентности Байдена стали свалкой

Он считает, что это произошло из-за некомпетентности нынешнего президента Джо Байдена. Как отметил политик, демократия в США в опасности.

Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

