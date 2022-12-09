Адвокат Бута заявил, что переговоры об обмене велись в атмосфере полной секретности

Адвокат гражданина России Виктора Бута Алексей Тарасов сообщил о ходе переговоров об обмене его подзащитного на гражданку США Бриттни Грайнер, сообщает RT.

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«Переговоры об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер велись в атмосфере полной секретности. Это было по прямым каналам между Кремлём и Белым домом», — отметил адвокат.

Ранее американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОбменВиктор Бут
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