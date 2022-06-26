Трамп прокомментировал отмену права на аборты в США

Отмена Верховным судом Соединенных Штатов федеральных гарантий права на аборты представляет собой «победу жизни и верховенства права», заявил на митинге своих сторонников в штате Иллинойс экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Глава ВОЗ раскритиковал решение Верховного суда США об отмене прав на аборты

По словам политика, «благодаря мужеству Верховного суда эта вызывающая разногласия проблема будет решаться отдельными штатами и американским народом». Бывший президент считает, что так нужно было поступить «давным-давно».

24 июня 2022 года американский ВС отменил конституционные гарантии права на аборт, штаты страны будут регулировать этот вопрос самостоятельно. Президент США Джо Байден раскритиковал решение суда, подчеркнув, что оно отбрасывает государство «на 150 лет назад».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШААбортыДональд Трамп
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