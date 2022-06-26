Трамп прокомментировал отмену права на аборты в США

По словам политика, «благодаря мужеству Верховного суда эта вызывающая разногласия проблема будет решаться отдельными штатами и американским народом». Бывший президент считает, что так нужно было поступить «давным-давно».

24 июня 2022 года американский ВС отменил конституционные гарантии права на аборт, штаты страны будут регулировать этот вопрос самостоятельно. Президент США Джо Байден раскритиковал решение суда, подчеркнув, что оно отбрасывает государство «на 150 лет назад».

