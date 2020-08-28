Флаг на Марсе и женщина на Луне. Трамп выдвинулся на второй срок

Демократическую партию Трамп и вовсе назвал радикалами, которые хотят уничтожить американский образ жизни. «Эти выборы решат, спасем ли мы американскую мечту или позволим социалистам разгромить дорогую нам судьбу нашей страны», - утверждает американский лидер. Трамп нередко обвиняет американских демократов в радикальных левых взглядах и по обыкновению приписывает им все сопутствующие таким взглядам пороки.

Себя Трамп сравнил с президентом Авраамом Линкольном, отменившим в США рабство. Он заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем любой другой президент США, начиная с Линкольна. Правда, американский президент не уточнил, что именно он сделал хорошего для чернокожего населения страны.

Глава государства также высказался и по теме внешней политики. Он пообещал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. По его мнению, этого не сможет сделать Байден, потому Пекин и поддерживает кандидата от демократов. Тут риторика Трампа не нова, ведь власти США уже давно обвиняют Китай в сокрытии фактов о реальных масштабах пандемии.

Надо сказать, что амбиции президента распространяются не только далеко за пределы США, но и всего земного шара. Трамп пообещал, что США первыми отправят женщину на Луну. Также, по его словам, американцы первыми поднимут свой флаг на Марсе. «Мы начнём новую эру американского лидерства в космосе», - подчеркнул Трамп. Места отношениям с Россией в речи президента США не нашлось.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что не видит особой разницы между Трампом и Байденом в контексте отношений с Москвой.

«России все равно, кто будет президентом США. Как показала жизнь, иногда мы возлагаем надежды на одного кандидата, а он оказывается хуже предыдущего президента. И наоборот. Посмотрим, как будут складываться сами выборы. Сумеет ли Байден победить. Но политика особо не поменяется. Это будет санкционное давление. Попытки сдерживания России во всех сферах. Но мы привыкли работать в таких условиях. Поэтому будем работать с тем американским президентом, которого изберет американский народ», - подчеркнул Джабаров.

По мнению независимого политолога Андрея Суздальцева, вероятность поражения Трампа на выборах довольно высока.

«Против Трампа то, что он не смог вернуть производство в Америку, не добился ощутимого успеха на внешней арене. Фактически он даже отступает. Даже не смог остановить строительство «Северного потока-2», что постепенно превратилось в какой-то фетиш американской внешней политики. Потому что понятно: если мы достроим его, это будет удар по имиджу американцев, что без них не решается ни одна проблема в мире. Этим, конечно воспользуется Байден. Приход его к власти – это геополитическая катастрофа. Отношения между республиканцами Дональда Трампа и Россией очень сложные. И они будут еще хуже из-за традиционного непонимания между Москвой и демократами, еще со времен СССР. Единственный демократ, с которым Советский Союз находил общий язык, был Рузвельт. Со всеми остальными было очень плохо. С Кеннеди мы чуть не начали третью мировую войну. А нынешние демократы даже уже не те, что были в XX веке. Им нужен весь мир. Поэтому обострение с Россией запрограммировано, причем в очень жестком формате», - рассказал политолог в эфире НСН.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Теперь противостояние кандидатов вступает в самую горячую фазу, за которой будет наблюдать весь мир.

