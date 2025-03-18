Трамп: 18 марта будут обнародованы засекреченные документы по делу Кеннеди
18 марта 202500:29
18 марта будут обнародованы документы об убийстве экс-президента США Джона Ф. Кеннеди, сообщил журналистам американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, люди ждали этого десятилетиями. Речь идет о порядке 80 тысяч страниц. При этом, как отметил глава Белого дома, документы не будут отредактированы.
Ранее Федеральное бюро расследований США обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов, связанных с убийством Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: 18 марта будут обнародованы засекреченные документы по делу Кеннеди
- Трамп: Переговоры по Украине вступают в критическую стадию
- СМИ: ВСУ атаковали Белгород
- Белый дом не стал комментировать вопрос о будущем Зеленского
- Трамп обвинил Байдена в задержке с возвращением американских астронавтов с МКС
- Доступ к задержанным в Тунисе россиянам осложнился
- США и Украина обсуждают территориальные уступки и разделение активов
- Трамп готов давить на Россию в случае неудачи переговоров
- Японский мультфильм «Небесный замок Лапута» вернулся в российский прокат
- СМИ: США рассматривают признание Крыма в рамках урегулирования на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru