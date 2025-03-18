Трамп: 18 марта будут обнародованы засекреченные документы по делу Кеннеди

18 марта будут обнародованы документы об убийстве экс-президента США Джона Ф. Кеннеди, сообщил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

«Любитель правды»: Трамп хочет «хайпануть» на секретных документах об убийстве Кеннеди

По его словам, люди ждали этого десятилетиями. Речь идет о порядке 80 тысяч страниц. При этом, как отметил глава Белого дома, документы не будут отредактированы.

Ранее Федеральное бюро расследований США обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов, связанных с убийством Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: DPA / ИТАР-ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры