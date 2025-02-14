Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому
14 февраля 202500:02
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правильней было сначала позвонить главе России Владимиру Путину, а не украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости.
По его словам, надо было выяснить, хочет ли Москва заключить сделку. Президент США указал, что знал, что Зеленский этого хочет.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не примет результаты переговоров без участия Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru