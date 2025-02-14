Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правильней было сначала позвонить главе России Владимиру Путину, а не украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости.

Песков: Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского

По его словам, надо было выяснить, хочет ли Москва заключить сделку. Президент США указал, что знал, что Зеленский этого хочет.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не примет результаты переговоров без участия Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры