Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому

По его словам, надо было выяснить, хочет ли Москва заключить сделку. Президент США указал, что знал, что Зеленский этого хочет.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не примет результаты переговоров без участия Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

