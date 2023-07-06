Байден знает о найденном в Белом доме кокаине

Американскому лидеру Джо Байдену докладывают о расследовании, которое началось после того, как в Белом доме нашли кокаин, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, Секретная служба доберется до истины. При этом глава государства следит за всеми сообщениями, ему докладывают о том, что известно на данный момент.

Сын президента США Хантер Байден находился в Белом доме незадолго до того, как там обнаружили кокаин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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