Байден знает о найденном в Белом доме кокаине
6 июля 202300:25
Американскому лидеру Джо Байдену докладывают о расследовании, которое началось после того, как в Белом доме нашли кокаин, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.
По ее словам, Секретная служба доберется до истины. При этом глава государства следит за всеми сообщениями, ему докладывают о том, что известно на данный момент.
Сын президента США Хантер Байден находился в Белом доме незадолго до того, как там обнаружили кокаин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru