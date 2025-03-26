Рубио назвал удары по хуситам вкладом в глобальную безопасность
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удары американских военных по йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) направлены на обеспечение международной торговли и глобальной безопасности.
Выступая на пресс-конференции во время визита на Ямайку, он отметил, что действия Вашингтона являются «огромным одолжением» миру, поскольку препятствуют группировке в ее попытках блокировать судоходные маршруты.
По словам Рубио, атаки хуситов в Красном море приводят к росту транспортных издержек, что сказывается на стоимости товаров во всем мире.
Госсекретарь подчеркнул, что подобные угрозы недопустимы, поскольку могут привести к новым попыткам ограничить движение судов в стратегически важных районах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru