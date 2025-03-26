Рубио назвал удары по хуситам вкладом в глобальную безопасность

По словам Рубио, атаки хуситов в Красном море приводят к росту транспортных издержек, что сказывается на стоимости товаров во всем мире.

Госсекретарь подчеркнул, что подобные угрозы недопустимы, поскольку могут привести к новым попыткам ограничить движение судов в стратегически важных районах, передает «Радиоточка НСН».

