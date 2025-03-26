Рубио назвал удары по хуситам вкладом в глобальную безопасность

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удары американских военных по йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) направлены на обеспечение международной торговли и глобальной безопасности.

Выступая на пресс-конференции во время визита на Ямайку, он отметил, что действия Вашингтона являются «огромным одолжением» миру, поскольку препятствуют группировке в ее попытках блокировать судоходные маршруты.

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По словам Рубио, атаки хуситов в Красном море приводят к росту транспортных издержек, что сказывается на стоимости товаров во всем мире.

Госсекретарь подчеркнул, что подобные угрозы недопустимы, поскольку могут привести к новым попыткам ограничить движение судов в стратегически важных районах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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