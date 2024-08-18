Трамп: Харрис из-за своего сумасшедшего смеха избегает общения с журналистами
Вице-президент США, которая является кандидатом на пост главы государства Камала Харрис, избегает общения с журналистами, так как во время разговоров на серьезные темы не может удержаться от смеха, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа.
«Вы слышали ее смех? Это смех сумасшедшего. Кто смеется так во время интервью?», — задался вопросом Трамп. Он считает, что вице-президент является одной из причин, по которым она отказывается от общения со СМИ.
Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что в США наступит массовый голод из-за плана Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru