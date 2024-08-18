Трамп: Харрис из-за своего сумасшедшего смеха избегает общения с журналистами

Вице-президент США, которая является кандидатом на пост главы государства Камала Харрис, избегает общения с журналистами, так как во время разговоров на серьезные темы не может удержаться от смеха, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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«Вы слышали ее смех? Это смех сумасшедшего. Кто смеется так во время интервью?», — задался вопросом Трамп. Он считает, что вице-президент является одной из причин, по которым она отказывается от общения со СМИ.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что в США наступит массовый голод из-за плана Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети/kamalaharris
ТЕГИ:Дональд ТрампВыборы Президента США

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