Трамп: Харрис из-за своего сумасшедшего смеха избегает общения с журналистами

«Вы слышали ее смех? Это смех сумасшедшего. Кто смеется так во время интервью?», — задался вопросом Трамп. Он считает, что вице-президент является одной из причин, по которым она отказывается от общения со СМИ.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что в США наступит массовый голод из-за плана Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

