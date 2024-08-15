Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах президента США
15 августа 202403:01
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, что в случае победы его соперницы Камалы Харрис экономика США никогда не сможет восстановиться в полном объеме.
По его словам, в случае своего возвращения в Белый дом он немедленно начнет стимулировать рост американской экономики. При его администрации доходы граждан и их накопления вновь начнут расти, указал Трамп.
Ранее стало известно, что Трамп проведет три раунда теледебатов с Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru