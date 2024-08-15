Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах президента США

По его словам, в случае своего возвращения в Белый дом он немедленно начнет стимулировать рост американской экономики. При его администрации доходы граждан и их накопления вновь начнут расти, указал Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп проведет три раунда теледебатов с Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

