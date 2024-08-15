Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах президента США

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, что в случае победы его соперницы Камалы Харрис экономика США никогда не сможет восстановиться в полном объеме.

Харрис немного опережает Трампа в большинстве колеблющихся штатах

По его словам, в случае своего возвращения в Белый дом он немедленно начнет стимулировать рост американской экономики. При его администрации доходы граждан и их накопления вновь начнут расти, указал Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп проведет три раунда теледебатов с Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети/kamalaharris
ТЕГИ:Дональд ТрампВыборы Президента США

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