Талибан* решил не сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ

«Мы можем справиться с ИГ самостоятельно», - цитирует представителя талибов «Интерфакс».

Ранее сообщалось, талибы вместе с представителями США проведут двухдневные переговоры в Дохе в Катаре - в субботу и в воскресенье.

Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» объяснил, в чем главное отличие нынешней ситуации в регионе сейчас от той, когда американский военный контингент присутствовал в регионе в полном количестве.

«Разница вот в чем: раньше борьбу с «Талибаном» представляли, как борьбу с терроризмом, борьбу с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). Но с уходом американцев эта война обозначила свою главную сущность – это фактически афгано-пакистанский вооруженный конфликт, который ведется гибридными средствами. Отряды «Талибана» представляют собой силы, подконтрольные пакистанским спецслужбам. Цели талибов – это цели Пакистана. У талибов нет своих целей. Они являются неполноценным политическим субъектом. Они полностью подконтрольны пакистанской армии и разведке», - констатировал он.

