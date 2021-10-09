Талибан* решил не сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ
Движение «Талибан»* (*запрещенная в России террористическая группировка - прим. НСН) отказалось сотрудничать с США в вопросах для сдерживания экстремистских группировок в Афганистане. Об этом сообщает агентство Associated Press.
СМИ ссылается на представителя талибов Сухайла Шахина. Он заявил, что движение «не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГ (запрещенная в России террористическая группировка - прим. НСН) в Афганистане».
«Мы можем справиться с ИГ самостоятельно», - цитирует представителя талибов «Интерфакс».
Ранее сообщалось, талибы вместе с представителями США проведут двухдневные переговоры в Дохе в Катаре - в субботу и в воскресенье.
Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» объяснил, в чем главное отличие нынешней ситуации в регионе сейчас от той, когда американский военный контингент присутствовал в регионе в полном количестве.
«Разница вот в чем: раньше борьбу с «Талибаном» представляли, как борьбу с терроризмом, борьбу с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). Но с уходом американцев эта война обозначила свою главную сущность – это фактически афгано-пакистанский вооруженный конфликт, который ведется гибридными средствами. Отряды «Талибана» представляют собой силы, подконтрольные пакистанским спецслужбам. Цели талибов – это цели Пакистана. У талибов нет своих целей. Они являются неполноценным политическим субъектом. Они полностью подконтрольны пакистанской армии и разведке», - констатировал он.
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