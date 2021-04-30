Киргизия: продолжается стрельба на границе с Таджикистаном

Там отметили, что стрельба происходит в селах Арка, Достук и Жаштык. Кроме того стало известно, что в селе Максат горят дома жителей Киргизии, которых эвакуировали в села Маргун, Дархун и Даргас. А в селе Арка подожгли автозаправки и торговые точки вдоль дороги.

Тем временем, число пострадавших в ходе конфликта на границе между Таджикистаном и Киргизией достигло 96 человек.

38 пострадавших госпитализированы в медучреждения Бишкека. Все они являются гражданами Киргизии.

