Киргизия: продолжается стрельба на границе с Таджикистаном

Возобновилась стрельба на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает радио Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Баткенской области.

Число граждан Киргизии, пострадавших на границе с Таджикистаном, достигло 96

Там отметили, что стрельба происходит в селах Арка, Достук и Жаштык. Кроме того стало известно, что в селе Максат горят дома жителей Киргизии, которых эвакуировали в села Маргун, Дархун и Даргас. А в селе Арка подожгли автозаправки и торговые точки вдоль дороги.

Тем временем, число пострадавших в ходе конфликта на границе между Таджикистаном и Киргизией достигло 96 человек.

38 пострадавших госпитализированы в медучреждения Бишкека. Все они являются гражданами Киргизии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаТаджикистанКиргизия
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